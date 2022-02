Według dziennika "Corsicana Daily Sun" miejscowy szef policji Robert Johnson powiadomił, że o jednej strzelaninie informowano ostatniej nocy w mieście Corsicana, około 80 km od Dallas. Ofiary drugiej odkryły władze w miejscowości Frost, ok. 32 km od miejscowości Corsicana w stanie Teksas.

USA. Strzelanina w Teksasie. Nie żyją cztery osoby, w tym dziecko

Ofiarami śmiertelnymi napastnika byli mężczyzna i kobieta w Corsicanie oraz mężczyzna i dziecko we Frost. Dotychczas nie ujawniono ich nazwisk ani wieku – podała amerykańska agencja prasowa Associated Press, powołując się na źródła policyjne. Ponadto w strzelaninach trzy osoby doznały obrażeń. Wszyscy zostali odwiezieni w stanie krytycznym do szpitala.

Jak wyjaśnił szef policji, pojazd podejrzanego znaleziono przy pomocy GPS z wykorzystaniem funkcji pozwalającej na monitorowanie. Funkcjonariusze zdołali też wyłączyć dzięki temu silnik samochodu. ''Policjanci podeszli do pojazdu, gdzie znaleźli mężczyznę z raną postrzałową głowy. Zmarł on w szpitalu. Nazwisko podejrzanego nie zostało ujawnione'' – przytacza Associated Press wypowiedź Johnsona.

RadioZET.pl/PAP