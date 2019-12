Do strzelaniny doszło w niedzielę przed południem czasu lokalnego podczas mszy w kościele West Freeway Church of Christ. - Bandyta został zastrzelony przez dwóch parafian, którzy mieli przy sobie broń - powiedział szef miejscowej policji J.P. Bevering.

Strzelanina w kościele w Teksasie

O zdarzeniu pisaliśmy w niedzielę. Początkowe doniesienia mówiły o dwóch ofiarach śmiertelnych, a także o tym, że sam sprawca może być w stanie krytycznym. Nie wykluczono jednak, że również nie przeżył tego zajścia.

W sieci (m.in. na Twitterze) pojawiło się już także nagranie z całego zdarzenia. Widać na nim, jak w lewej części świątyni mężczyzna w kurtce z kapturem podchodzi do jednego z wiernych, po czym wyjmuje broń i zaczyna strzelać. Kilka sekund później kula dosięga jego samego. Ludzie w popłochu uciekają bądź kryją się za ławkami:

- Miejsca kultu mają być święte, jestem wdzięczny członkom tego kościoła, że błyskawicznie podjęli decyzję o zabiciu napastnika, dzięki czemu udało się uniknąć większego rozlewu krwi - oświadczył gubernator stanu Teksas Greg Abbott. - Dwóch bohaterskich parafian uratowało życie wielu ludziom - powiedział natomiast szef Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu Jeff Williams.

Służby medyczne sprecyzowały, że po strzelaninie w kościele w White Settlement trzy osoby, w tym napastnik, zostały w stanie krytycznym przewiezione do szpitala. "Dwie - napastnik i ofiara strzelaniny - zmarły, a trzecia walczy o życie" - powiedziała rzeczniczka pogotowia ratunkowego. Nie wiadomo, jaki był motyw działania napastnika. Śledztwo prowadzi FBI.

White Settlement to liczące 17 tys. mieszkańców miasteczko na przedmieściach Fort Worth. We wrześniu w Teksasie weszła w życie ustawa, która zezwala na wnoszenie broni do "kościołów, synagog i innych świątyń".

