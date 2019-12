Dwie osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w niedzielę w kościele w miasteczku White Settlement w Teksasie. Napastnik został ciężko ranny - podaje dziennik "USA Today", powołując się na lokalne władze.

Nie jest jasne, czy sprawca strzelaniny został ranny czy zastrzelony; początkowo pojawiły się informacje, że jest w stanie krytycznym, później jednak lokalne władze podały, że nie można wykluczyć, iż napastnik zginął na miejscu.

Do strzelaniny doszło podczas mszy w kościele West Freeway Church of Christ w White Settlement - liczącym 17 tys. mieszkańców miasteczku na przedmieściach Fort Worth w amerykańskim stanie Teksas. Według świadków były agent FBI, który jest ochroniarzem świątyni, ranił lub zabił napastnika.

Nie ujawniono na razie tożsamości ofiar ani sprawcy strzelaniny. Lokalna policja nie odpowiedziała też na pytania Associated Press dotyczące wszczętego dochodzenia. Przypomnijmy, że wee wrześniu w Teksasie weszła w życie ustawa, która zezwala na wnoszenie broni do "kościołów, synagog i innych świątyń".

Strzelanina w kościele w Teksasie

- To była najstraszniejsza rzecz, jaka mi się przydarzyła - powiedziała w rozmowie z USA Today Isabel Arreola, będąca świadkiem incydentu. - Czujesz, jak całe życie przelatuje ci przed oczami. Tak bardzo martwiłam się o swoje dziecko - dodała.

Gubernator Greg Abbott wydał specjalne oświadczenie, w którym potępił for the "akt przemocy w uświęconym miejscu". "Jestem wdzięczny wszystkim zgromadzonym w kościele wiernym, którzy zareagowali szybko, obezwładnili napastnika i zapobiegli temu, by kolejne osoby straciły życie" - dodał (cytat za: USA Today).

RadioZET.pl/PAP/Twitter/USA Today