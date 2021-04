Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 23 czasu lokalnego (piątek, godz. 5 rano w Polsce) w magazynie niedaleko lotniska w Indianapolis, stolicy stanu Indiana.

Ofiary ataku zostały przewiezione do okolicznych szpitali. Według agencji Associated Press hospitalizowane są co najmniej cztery osoby, ale może być ich więcej.

Świadkowie zdarzenia relacjonowali miejscowym mediom, że napastnik strzelał z broni automatycznej. Jeden z pracowników magazynu powiedział, że sprawca nie był mu znany. Napastnik zabił się strzałem w głowę po dotarciu na miejsce policji.

RadioZET.pl/PAP