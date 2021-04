Dwie osoby zostały ranne we wtorek w strzelaninie w pobliżu bazy wojskowej Fort Detrick w amerykańskim stanie Maryland. Przetransportowano je do szpitala, ich stan jest ciężki. Nie żyje natomiast sprawca ataku - był członkiem personelu medycznego marynarki wojennej USA. Nie są na razie znane przyczyny strzelaniny.

Zgodnie z informacjami miejscowej policji strzały padły nad ranem czasu miejscowego w mieście Frederick w amerykańskim stanie Maryland. Następnie sprawca pojechał do oddalonej o około 6 kilometrów bazy wojskowej Fort Detrick, gdzie został zastrzelony. Marynarka wojenna USA potwierdziła, że był członkiem jej personelu medycznego.

Jeden z rannych we Frederick wszedł do lokalnego sklepu, skąd zadzwoniono po służby bezpieczeństwa. Dziennik "Baltimore Sun" podaje, że ranni są w ciężkim stanie i przetransportowano ich do szpitala w Baltimore.

Mamy dwa różne miejsca ataku. Potwierdziliśmy, że był tylko jeden napastnik. Nie ma już zagrożenia. Wszyscy są bezpieczni Jason Lando, szef policji we Frederick

W Fort Detrick znajduje się amerykańskie dowództwo medyczne, w którym służy i pracuje około 10 tysięcy osób. Reprezentowana są tu wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Stacjonujący w Fort Detrick prowadzą m.in. badania biomedyczne.

RadioZET.pl/PAP/Twitter