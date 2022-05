Strzelanina w sklepie spożywczym. Nie żyje co najmniej 10 osób

Co najmniej 10 osób zginęło w sobotniej masowej strzelaninie w Buffalo w stanie Nowy Jork w USA. Bliższe szczegóły wydarzeń, w tym liczba zranionych osób i stan ich zdrowia, nie są jeszcze znane.

Co najmniej 10 osób zginęło w sobotniej masowej strzelaninie w Buffalo w stanie Nowy Jork w USA. Associated Press, powołując się na funkcjonariuszy organów ścigania, podała też, że zatrzymano domniemanego sprawcę ataku. Nie został on jeszcze zidentyfikowany.

Do strzelaniny doszło na terenie sklepu spożywczego - podaje AFP. Wiadomo, że napastnik miał na sobie kamizelkę kuloodporną i trzymał w ręku telefon. Niewykluczone, że transmitował strzelaninę w sieci.

"To jak wejście do horroru, ale wszystko jest prawdziwe. To jest jak Armagedon" - powiedział jeden z policjantów biorących udział w akcji.

RadioZET.pl/ PAP/ AFP