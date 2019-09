Tragiczny bilans strzelanin. Nie żyje kilka osób, a ponad 20 jest rannych

Pięć osób poniosło w sobotę śmierć a co najmniej 21 zostało rannych, w tym trzech ciężko, w rezultacie strzelanin w miastach Odessa i Midland, w zachodnim Teksasie - poinformowała policja i miejscowe media. Wśród ofiar śmiertelnych jest napastnik. 14 rannych przewieziono do szpitala w Odessie. Sieć obiegły wstrząsające nagrania ze zdarzenia.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Według szefa policji w Odessie Michaela Gerke, sprawca strzelaniny - biały mężczyzna w wieku około 30 lat - został zastrzelony w tym mieście, przed multipleksem Cinergy, po strzelaninie z policją. Widzowie multipleksu, którzy wpadli w panikę, zostali ewakuowani.

Krążył ulicami, strzelając do przypadkowych osób

Gerke dodał, że mężczyzna był znany policji oraz, że obecnie sytuacja jest opanowana. Nie potwierdziły się przypuszczenia, że było dwóch sprawców.

Wcześniej policja w Odessie informowała o przypuszczalnie dwóch uzbrojonych napastnikach, którzy mieli jeździć ulicami miasta liczącego 117 tys. mieszkańców dwoma samochodami (vanem marki Toyota i ciężarówką pocztową) i strzelać do przypadkowych osób.

Według dotychczasowych ustaleń policji, incydent rozpoczął się od zatrzymania przez policjanta patrolu drogowego kierowcy samochodu, który jechał autostradą międzystanową I-20 w rejonie Midland do pobliskiej Odessy.

Kierowca otworzył ogień do funkcjonariusza. Następnie pojechał do Odessy i zaczął krążyć ulicami strzelając do przypadkowych osób. Gerke dodał, że najprawdopodobniej przed miejscowym sklepem Home Depot mężczyzna porzucił swój samochód i uprowadził ciężarówkę pocztową. Scigany przez policję staranował zaparkowany przed multipleksem samochód i podczas wymiany ognia z policją został zastrzelony.

Strzelanina w Midland

Burmistrz Midland Jerry Morales oświadczył, że nic nie wiadomo o sprawcy, ani o motywach, którymi się kierował. Poinformował, że podczas wymiany ognia z napastnikiem rannych zostało trzech policjantów - Mamy nadzieję że to jedyny sprawca -dodał.

O incydencie został poinformowany prezydent Donald Trump, który śledzi na bieżąco rozwój sytuacji.

Miasta Odessa i Midland, które dzieli 32 km, położone są w odległości ok. 483 km na zachód od Dallas.

Był to już kolejny tego rodzaju incydent w Teksanie. 3 sierpnia 22 osoby poniosły śmierć w rezultacie strzelaniny w markecie sieci Walmart w mieście El Paso.

RadioZET.pl/PAP