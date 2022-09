2-latek znaleziony martwy kilometr od domu. Wcześniej zniknął w środku nocy

Ta dramatyczna historia wydarzyła się w amerykańskim stanie Oklahoma. Jak poinformowała lokalna policja z hrabstwa Muscogee, 2-letni Ares został znaleziony martwy w poniedziałek wieczorem ok. kilometr od domu rodzinnego. Dzień wcześniej w nocy zniknął.

Jak podaje "Daily Mail", rodzice ostatni raz widzieli go ok. godz. 1:30, gdy wsunął im się do łóżka. Kilka godzin później, gdy się obudzili, już go nie było.

USA. Tajemnicza śmierć 2-latka. Zniknął w środku nocy

Personalia rodziców można było znaleźć na stronie internetowej zakładu pogrzebowego, który pomagał w pochówku synka - zostali opisani jako Nikita Muse i Betty Flanagan.

Śledczy ustalili, że Ares - by dostać się na zewnątrz - musiał przejść przez troje zamkniętych drzwi. Gdy tylko okazało się, że go nie ma, rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania po całej okolicy. Wykorzystano m.in. psy tropiące.

