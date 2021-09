Czterolatka zmarła na Covid-19. Jej matka była przeciwniczką szczepień

Czterolatka Kali Cook zmarła we śnie 7 września. Śmierć dziecka nastąpiła zaledwie kilka godzin od wystąpienia u niej pierwszych objawów koronawirusa. Czteroletnia dziewczynka to najmłodsza ofiara Covid-19 w hrabstwie Galveston w Teksasie.

USA. Czterolatka zmarła na Covid-19. Jej matka nie była zaszczepiona

Dziecko mieszkało razem z rodzicami i czwórką rodzeństwa. Rodzina przebywała na kwarantannie. Matka Kali otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w poniedziałek.

- Wróciłam do domu i odizolowałam się od rodziny. Nie chciałam, żeby moje dzieci się zaraziły - relacjonowała w rozmowie z portalem "The Daily News". W nocy stan Kali pogorszył się, a około godz. 2 podano jej lekarstwo na zbicie gorączki. Dziewczynka zmarła we śnie.

Matka Kali była przeciwniczką szczepień. - Teraz żałuję, że się nie zaszczepiłam – powiedziała. Matka 4-latki dodała, że jej córka nie miała zaburzeń odporności ani nie cierpiała na dodatkowe schorzenia.

Biuro sądowe hrabstwa Galveston potwierdziło, że śmierć dziecka była spowodowana przez Covid-19. Przedstawiciele służby zdrowia w oświadczeniu prasowym przekazali, że nie wierzą, że dziewczynka została zarażona w przedszkolu. U dzieci ani dorosłych, którzy mieli kontakt z czterolatką, nie uzyskano pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

RadioZET.pl/"The Independent|"/"The Daily News"