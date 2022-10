Szczegóły tragicznego zdarzenia opisuje dziennik "The Telegraph". Według relacji koronera 21-letni Sani Aliyu zginął w niedzielę wieczorem (16 października) na lotnisku Statesboro–Bulloch w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych.

USA. Tragiczny finał randki. 21-latek zginął na miejscu

Młody mężczyzna był studentem drugiego roku studiów menedżerskich na uniwersytecie w Georgii. 21-latek wynajął samolot Cessna, aby polecieć z młodą kobietą do miasta Savannah na romantyczną kolację.

Z ustaleń śledczych wynika, że po powrocie do Statesboro para bez jakichkolwiek problemów opuściła maszynę. Chwilę później 21-latek zbliżył się do przodu samolotu. Wtedy śmigło trafiło go prosto w głowę. Śmierć studenta nastąpiła natychmiast.

Biuro szeryfa hrabstwa Bulloch nie chce ujawniać więcej szczegółów z uwagi na toczące się śledztwo. Władze Uniwersytetu Georgii są w kontakcie z rodziną 21-latka.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/The Telegraph