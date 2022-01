Tragiczny finał sylwestrowej imprezy. Zginęły trzy osoby

Jak powiedział szef miejscowej policji Chris Ryle, na razie nie dokonano żadnych aresztowań, po części dlatego, że śledczy układają w całość chaotyczne relacje z przebiegu zdarzeń, w trakcie których z kilku pistoletów wystrzelono ponad 50 pocisków, ale także dlatego, że ludzie, którzy widzieli strzelaninę i niektórzy z rannych, nie chcą współpracować z organami ścigania.

Trzy osoby zginęły na sylwestrowej imprezie w Missisipi

– Rozumiem ich mentalność. Nie chcą być postrzegani jako kapusie. Ale mamy anonimową linię telefoniczną, na którą zapraszamy – powiedział Ryle podczas sobotniej konferencji prasowej.

– Pistolety, narkotyki, alkohol to przepis na katastrofę – dodał. Policja nie jest pewna, ile osób było na imprezie na świeżym powietrzu, kiedy zaczęła się strzelanina. Funkcjonariusze oszacowali, że mogło być ich kilkadziesiąt, ale "ludzie biegali we wszystkich kierunkach, gdy policjanci przyjechali na miejsce" - wyjaśnił szef lokalnej policji. Ofiary śmiertelne są w wieku od 22 do 28 lat.

RadioZET.pl/PAP