Jak podała lokalna telewizja WIS-TV, do dramatycznego zdarzenia doszło w ostatni czwartek w pobliżu Akademii Technologii i Naukowców (Academy for Technology and Academics) w mieście Conway w stanie Karolina Południowa.

Przez okolicę przetaczała się burza, kiedy pracownik Akademii Romulus McNeill chciał zdążyć przed ulewą i dostać się do samochodu.

- Zaryzykowałem i powiedziałem sobie: Mam nadzieję, że nie uderzy we mnie piorun - powiedział w rozmowie z WIS-TV.

Na nagraniu z monitoringu widać, jak mężczyzna idąc chodnikiem z parasolką w dłoni w pewnym momencie zostaje porażony przez piorun. Po chwili oszołomienia Romulus zabrał parasolkę, która wypadła mu z ręki i uciekł przed deszczem.

- Poczułem wstrząs (...) To po prostu było nienormalne, co mnie spotkało. Chciałem tylko wrócić do domu i coś zjeść - dodał Romulus. Na strachu się skończyło - mężczyzna nie doznał żadnych poważnych obrażeń.

Było to możliwe, ponieważ Romulus nie stał w kałuży (woda jest przewodnikiem prądu) w chwili wyładowania. Na nagraniu widać, jak krótko po tym jego stopy stają na mokrym chodniku.

