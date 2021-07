USA. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Materiał filmowy z kamer technicznych, jaki w niedzielę zamieszczono na portalu BBC News, pozwala odtworzyć przebieg wydarzeń. Widać na nim samochód, który nagle zatrzymuje się przy krawężniku i wyskakującego z niego mężczyznę. Podbiega on do kobiety z trójką dzieci i po pochwyceniu małoletniego chłopca szybko wsadza go do samochodu.

Matka dziecka bez chwili zastanowienia podbiega do pojazdu i nie wdając się w żadne dyskusje z porywaczem, wsadza głowę i ręce do ruszającego samochodu przez otwarte ono. Udaje się jej odzyskać dziecko.

Uratowała swojego 5-letniego syna przed porywaczem. Wideo

W akcję ratowania porwanego chłopca zaangażowali się przechodnie zaalarmowani rozpaczliwymi krzykami latynoskiej kobiety oraz rodzeństwo dziecka. Osoby te zablokowały ruch samochodu.

Jedna z kobiet wezwała policję. Niedoszły porywacz został aresztowany przez policję i przebywa w areszcie. Odpowie za próbę porwania.

Kobieta powiedziała dziennikarzom, że nie sądzi, iż dokonała czegoś więcej niż wymagała sytuacja.

RadioZET.pl/ PAP/ BBC