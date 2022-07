Skandal w więzieniu w południowej Indianie w Stanach Zjednoczonych. Osadzeni napastowali seksualnie osadzone kobiety po tym, jak strażnik dał więźniom klucze do części budynku, w której znajdowały się więźniarki. Sprawa wyszła na jaw, gdy złożyły pozwy do sądu.

Gwałty więźniów na kobietach odbywających karę wydarzyły się w październiku 2021 roku. Jak podaje portal gazety "New York Post" strażnik więzienia na południu Indiany został przekupiony przez osadzonych. Wręczył im klucze, by dostali się do części budynku, w której karę odbywały kobiety.

Jak podaje serwis Nypost.com, więźniarki były gwałcone, napastowane seksualnie lub nękane. Sprawa wyszła na jaw, gdy kobiety podały sprawy do sądu. Czytamy, że do koszmaru doszło w tzw. "noc terroru" 23 października.

USA. Gwałcili kobiety w więzieniu. Przekupiony strażnik dał im klucze

To wtedy 29-letni strażnik David Lowe miał dać więźniom klucze do budynku, w którym karę odbywały kobiety. Dwie więźniarki zeznały, że zostały zgwałcone, a kolejne zgłaszały napastowanie, obmacywanie, nękanie oraz zastraszanie.

Przekupiony strażnik został zwolniony ze służby więziennej i oskarżony o przestępstwo wzięcia łapówki od osadzonych. Gwałciciele mieli feralnej nocy zakrywać głowy kominiarkami, gdy wchodzili do strefy z osadzonymi kobietami.

RadioZET.pl/Nypost.com