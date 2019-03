Włamywał się do domów, by ssać kobiece palce. Twierdził, że został zesłany z gwiazd

Richard Michael Parkhurst miał włamywać się do domów, by spełniać swoje zachcianki seksualne. Sąd uznał, że 29-latek włamywał się, by wąchać i ssać kobiece palce. Ten tłumaczył się, że robił to, bo kazał mu tak tajemniczy głos z telewizora. Twierdził też, że jest Zeusem.