Wybuch w wieżowcu w Baltimore. Zawaliła się część dachu, ucierpiały 23 osoby

Wybuch w wieżowcu w Baltimore. Jak podaje Associated Press, eksplozja raniła 23 osoby, przez pewien czas uwięziła też ludzi myjących okna budynku na rusztowaniach.

Większość z rannych trafiła już do miejskich szpitali. Wskutek wybuchu częściowo zawalił się dach położonego w centrum Baltimore budynku.

Baltimore. Wybuch w wieżowcu. Ucierpiały 23 osoby

Miejska straż pożarna przekazała w sieci, że co najmniej dziewięć osób, które ucierpiały po zawaleniu się dachu, znajduje się w stanie krytycznym, a pozostali – w ciężkim. Najwięcej szczęścia mieli – paradoksalnie – pracownicy myjący okna, którzy przebywali na rusztowaniu. Strażacy nie doszukali się kolejnych ofiar.

Do wybuchu doszło na 16. piętrze budynku, gdzie znajdują się biura firmy Baltimore Gas and Electric Company. Przyczyna wybuchu pozostaje badana, niemniej pojawiły się doniesienia, wedle których do wybuchu przyczyniły się prace nad systemem wentylacji.

RadioZET.pl/AP/New York Times