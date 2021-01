USA. Mieszkanka Michigan wygrała miliard dolarów na loterii Mega Millions. Według ABC News piątkowy los został kupiony w Novi na przedmieściach Detroit. Wygraną w edycji, której wyniki podano w sobotę nad ranem, zapewniły liczby: 4-26-42-50-60 z dodatkową 24.

Zwycięzcy głównych nagród w Mega Millions i w wielu innych amerykańskich loteriach mają dwie opcje. Mogą wybrać jednorazowo gotówkę, ale w przypadku wygranej w wysokości miliarda wyniesie ona po potrąceniu podatków zazwyczaj ok. 530 milionów. Druga możliwość to zdecydować się na odebranie od razu jedynie części pieniędzy i rozłożenie reszty kwoty na 29 kolejnych rocznych rat. Dostają wówczas pełną wygraną pomniejszoną o podatki.

Wygrała miliard dolarów na loterii Mega Millions

Piątkowa wygrana jest drugą co do wielkości w historii Mega Millions i trzecią w loteriach w Stanach Zjednoczonych - powiedzieli przedstawiciele Mega Millions. Największa w USA i w ogóle na świecie wygrana - 1,537 miliarda dolarów - padła 23 października 2018 roku i trafiła do osoby z Karoliny Południowej.

W stanie Michigan zwycięzcy nie muszą ujawniać tożsamości, ale muszą się osobiście zgłosić po odbiór pieniędzy. Ze zdjęcia opublikowanego przez ABC News wynika, że posiadaczką szczęśliwego losu jest młoda kobieta.

Z informacji Mega Millions wynika, że poprzednio główną nagrodę w tej loterii w Michigan wygrano 17 razy. Największa wygrana w całym stanie na jakiejkolwiek loterii wynosiła dotąd 337 milionów dolarów i trafiła do osoby, która nabyła kupon Powerball.

„Około 97 centów z każdego dolara wydanego na loterię jest zwracane do stanu w postaci dotacji na Fundusz Pomocy Szkolnej, wypłat zdobywcom niższych nagród oraz prowizje dla sprzedawców i detalistów” – poinformowali przedstawiciele loterii w Michigan. Jak dodali w roku podatkowym 2019 loteria przekazała ponad 1 miliard dolarów szkołom publicznym w tym stanie. Od swego powstania w 1972 roku Mega Millions wyasygnowała ponad 23 miliardy dolarów na wsparcie edukacji publicznej w Michigan.

W środę w hrabstwie Allegany w stanie Maryland sprzedano zwycięski los na loterii Powerball wartości 731,1 miliona dolarów. Była to czwarta co do wielkości wygrana w historii Powerball i szósta w amerykańskich loteriach.

RadioZET.pl/ PAP