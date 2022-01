Wypadek na stoku narciarskim. Ludzie skakali z wyciągu krzesełkowego

Co najmniej dwie osoby zostały ranne na stoku w Karolinie Północnej (USA), gdy doszło do wypadku. Jeden z narciarzy uszkodził hydrant, z którego wystrzeliła woda. Zimny prysznic trafił prosto na siedzących na krzesełkach ludzi.

Do incydentu doszło w Beech Mountain w hrabstwie Avery w Karolinie Północnej. Kierownictwo ośrodka narciarskiego poinformowało, że jeden z gości tak niefortunnie zjechał na nartach, że uderzył w hydrant.

Karolina Północna. Wypadek na stoku narciarskim. Są ranni

Do sieci trafił film, na którym widać narciarzy na wyciągu krzesełkowym. Są oni smagani biczami wody wytryskującymi z hydrantu. Kilka osób zostało poddanych lodowatemu prysznicowi przy 7-stopniowym mrozie. Niektórzy byli zmuszeni zeskoczyć z wyciągu, aby uchronić się przed wodą.

Dwie osoby zostały zabrane do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. „Gdy tylko zdaliśmy sobie sprawę z problemu, nasz zespół podjął jak najszybsze działania, by bezpiecznie wyłączyć system i pomóc narciarzom zejść z wyciągu” – oświadczył zarząd ośrodka.

19-letnia Amerykanka przyjechała do Beech Mountain świętować swoje urodziny. Była na wyciągu narciarskim ze swoją najlepszą przyjaciółką, kiedy nagle woda trysnęła z hydrantu, a ona spadła z krzesełka. - Bardzo mnie boli, głównie po lewej stronie ciała. Mam siniaki – powiedziała Emma Lopinto, jedna z poszkodowanych, w rozmowie z telewizją WSOC.tv.

- Jedyne, co pamiętam to metalowy pręt, a potem siebie wzlatującą do góry. Otworzyłam oczy dopiero na ziemi – podsumowała.

Oglądaj

RadioZET.pl/wsoctv.com