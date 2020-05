Dziennikarz CNN Omar Jimenez oraz współpracujący z nim realizator i operator kamery zostali aresztowani przez policję w Minneaopolis w stanie Minnesota, gdy relacjonowali na żywo rozruchy na ulicach miasta. Na poniższym nagraniu widać moment interwencji funkcjonariuszy. Kamerzysta musiał odłożyć kamerę na jezdnię.

CNN od razu skomentowało sytuację. W krótkim oświadczeniu na Twitterze poinformowało, że dziennikarze zostali zatrzymani, pomimo iż podali policjantom swoją tożsamość. Stacja domagała się natychmiastowego uwolnienia swoich pracowników:

Po ok. godzinie cała trójka została wypuszczona z aresztu. W sieci pojawiło się nagranie, na którym Jimenez rozmawia z prezenterką CNN i opisuje całe zajście. Reporter mówi, że nie spotkały go przykrości ze strony funkcjonariuszy, którzy przyznawali, że po prostu wykonywali rozkazy.

To, co sprawiło, że poczułem się nieco bardziej komfortowo, to fakt, iż wszystko było filmowane i pokazywane w telewizji