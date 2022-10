Zbrodnia w metrze. Mężczyzna został wepchnięty pod nadjeżdżający pociąg

Śmiertelny wypadek w nowojorskim metrze. Na stacji w dzielnicy Queens doszło do awantury między dwoma mężczyznami. 48-latek najpierw przypadkowo wpadł na 50-latka, wytrącając z jego ręki telefon. Urządzenie spadło wprost na tory.

50-latek wpadł w szał i zaczął zachowywać się agresywnie. "Krzyczał do 48-latka, by zszedł na torowisko i przyniósł mu jego telefon" - podaje New York Post. Młodszy mężczyzna nie chciał się jednak na to zgodzić.

Nowy Jork. 48-latek został wepchnięty pod pociąg

Po chwili między mężczyznami wywiązała się bójka. "Usłyszałem głośną kłótnię dwóch mężczyzn. Krzyczeli i przeklinali po hiszpańsku" - powiedział mediom świadek zdarzenia.

Rozwścieczony 50-latek, widząc nadjeżdżający pociąg, wepchnął młodszego mężczyznę na tory, a następnie zbiegł z miejsca. Ostatecznie jednak policjantom udało się go aresztować.

Ciężko ranny 48-latek został przetransportowany do szpitala Elmhurst, gdzie później zmarł. 50-latek został już oskarżony o zabójstwo.

RadioZET.pl/ New York Post/ Daily Mail