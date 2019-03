Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Przeliczając na polską walutę, było to około 560 złotych. O trwającym procesie napisał w poniedziałek brytyjski dziennik Daily Mirror.

Udusił swojego gościa

W 217 roku 42-letni mieszkaniec Melbourne - Jason Colton - wynajął turyście Ramisowi Jonuzi pokój w swoim domu, w którym oferował podróżującym noclegi w ramach usługi AirBnB.

36-letni Jonuzi na początku deklarował, że zatrzyma się w Melbourne jedynie na trzy dni. Później jednak, postanowił przedłużyć swój pobyt o tydzień. Mężczyźni umówili się, że będzie go to kosztować dodatkowe 210 dolarów. Kiedy po siedmiu dniach 36-latek przyznał, że nie ma możliwości uregulowania zapłaty ponieważ na koncie pozostało mu "tylko 10 dolarów amerykańskich", Colton wpadł w szał. Przygwoździł swojego gościa do ściany, zaczął dusić przedramieniem aż w końcu zadał mocny cios, powalając 36-latka na ziemię. Jonuzi stracił przytomność. Zmarł w wyniku uduszenia.

Grozi mu dożywocie

Jason Colton może spędzić w więzieniu resztę swojego życia – jeżeli tylko ława przysięgłych uzna, że popełnił morderstwo. Jeśli zaś wymiar sprawiedliwości skaże go za zabójstwo, może otrzymać wyrok do 20 lat pozbawienia wolności. Jak podaje News York Post, według prokuratury mężczyzna postępował świadomie, zdając sobie sprawę z możliwości zabicia lub poważnego zranienia 36-latka.

Jak tłumaczył przed sądem, jego intencją nie było zabicie Jonuziego lecz "doprowadzenie go do omdlenia". Proces w jego sprawie trwa, a następna rozprawa ma odbyć się we wtorek.

