Do tragedii doszło w mieście Arua w północno-zachodniej Ugandzie. Jak podaje BBC, dzieci w wieku od 11 do 16 lat bawiły się na boisku do piłki nożnej. Gdy w okolicy rozpętała się gwałtowna burza, nastolatkowie schronili się przed deszczem w pokrytym strzechą domku. W konstrukcję uderzył piorun.

Dziewięcioro dzieci w wieku od 13 do 15 lat zginęło na miejscu. Kolejne dziecko zmarło w karetce w drodze do szpitala. Trzy osoby, które przeżyły rażenie piorunem, są leczone w szpitalu regionalnym.

''To bardzo smutny incydent. Niech dusze zmarłych spoczywają w pokoju i niech wszechmocny Bóg pocieszy rodziny pogrążone w żałobie. Jeśli chodzi o rannych, modlimy się o ich szybki powrót do zdrowia'' - napisała w oświadczeniu rzeczniczka policji w regionie Zachodniego Nilu Ugandy, Josephine Angucia.

RadioZET.pl/BBC