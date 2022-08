Ujawnili, co zatruło Odrę. "Poważne zagrożenie dla ludzi". "Będzie wzrost zapytań w aptekach"

Na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej. Wyniki badań Niemców ujawniła tamtejsza telewizja rbb24. "Stwierdzono wysoki poziom rtęci" - poinformowano. Jej stężenie miało być tak wysokie, że na urządzeniach zabrakło skali. Analizy mają zostać powtórzone. "To poważne zagrożenie dla ludzi" - alarmuje dr Paweł Grzesiowski.

Z rzeki Odry wyławiane są tony śniętych ryb i ptactwa wodnego. Według służb ochrony środowiska za skażenie Odry mogą odpowiadać zakłady przemysłowe. Polacy wciąż badają skażenie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w tym mieście.

Niemcy zbadali wodę w Odrze. "Wysokie stężenie rtęci"

Tymczasem skażenie na Odrze zbadano także w Niemczech. Niemiecki portal rbb24 podał, że w rzece odkryto tak wysokie stężenie rtęci, że badanie musiało zostać powtórzone. "Według Federalnej Agencji Środowiska rtęć jest toksyczna dla ludzi i zwierząt. Ponieważ nie może być wydalana, gromadzi się w organizmie" - przypomniał serwis. Nie przesądza się jednak, że to właśnie rtęć przyczyniła się do zgonów zwierząt.

Eksperci biją na alarm. "Jeśli potwierdzi się obecność związków rtęci w wodach Odry, to poważne zagrożenie dla ludzi. Rtęć jest toksyczna, szczególnie dla dzieci i kobiet w ciąży, uszkadza mózg, nerki, jelita. Rtęć wchłania się przez skórę, drogi oddechowe, układ pokarmowy. Należy zachować ostrożność" - napisał na Twitterze lekarz Paweł Grzesiowski.

Farmaceuta dr Łukasz Pietrzak także zamieścił w mediach społecznościowych niepokojący wpis: "Przewiduje, że w najbliższym czasie, zwłaszcza w zachodniej Polsce, będzie wzrost zapytań w aptekach o penicylamine (Cuprenil) oraz sole kwasu sulfonowego, a węgiel aktywny stanie się deficytem".

"Od ponad dwóch tygodni w Odrze płynie zabójcza substancja. O tym, co to jest, Polacy dowiadują się z ustaleń niemieckich służb. Za co wy, dranie, bierzecie pieniądze?" - napisał poseł Jan Grabiec, rzecznik PO.

- Rozmawiałem z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem, który zdał dokładne sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na Odrze. W piątek zorganizuje on spotkania z samorządowcami w tej sprawie - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek na konferencji prasowej w Cigacicach w Lubuskiem wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski zapewnił, że badania wody z Odry zostaną udostępnione w ciągu tygodnia. - Mówi się o Oławie, mówi się o Wrocławiu, o Kędzierzynie-Koźlu, mówi się o Azotach. Nie chcę teraz mówić o winnych tego wszystkiego, ponieważ jeszcze nie wiemy, kto jest winny, natomiast ilość śniętych [...] ryb w Odrze to nie jest normalna sytuacja, która zdarza się co roku – podkreślił.

RadioZET.pl/rbb24/Twitter