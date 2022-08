Ujawnili plan Putina. Tak chce zniechęcić Europę do pomocy Ukrainie

Władimir Putin liczy, że presja Europy w związku z popytem na gaz zimą zmusi Ukrainę do przyjęcia warunków Moskwy – podała agencja Reutera. – Mamy czas, możemy poczekać – powiedziało źródło zbliżone do Kremla.

Według Putina rekordowo wysokie ceny energii oraz możliwy niedostatek surowców energetycznych zimą skłonią Europę do nacisków na Ukrainę, by zgodziła się na zawieszenie broni na warunkach Moskwy. Zdaniem dwóch rosyjskich źródeł znających sposób myślenia przywódców na Kremlu, jest to jedyna dopuszczalna przez Rosję droga do pokoju, biorąc pod uwagę, że Kijów odmawia negocjacji, dopóki siły rosyjskie nie opuszczą całego terytorium Ukrainy.

Putin liczy na zmęczenie Zachodu

– Mamy czas, możemy poczekać – powiedziało jedno ze źródeł zbliżonych do władz Rosji, zastrzegając swą anonimowość. – To będzie trudna zima dla Europejczyków. Może dojść do protestów, zamieszek. Niektórzy przywódcy europejscy mogą zrezygnować z dalszego popierania Ukrainy i dojść do wniosku, że już czas na ugodę – dodało.

Drugie zbliżone do Kremla źródło powiedziało, że w opinii Moskwy już dają się zauważyć pęknięcia w europejskiej jedności, a proces ten przyśpieszy wraz z trudnościami zimą. – Jeśli wojna przeciągnie się do jesieni i zimy, będzie naprawdę trudno. Jest więc nadzieja, że Ukraińcy poproszą o pokój – oznajmił rozmówca Reutera.

Reuters podkreśla, że wojna w Ukrainie podniosła ceny energii do rekordowego poziomu, UE przyjęła częściowy zakaz importu rosyjskiej ropy, zaś Rosja znacznie ograniczyła eksport gazu do Europy. Rządy krajów UE poszukują w tej sytuacji alternatywnych źródeł dostaw i podejmują kroki, by oszczędzać energię, ale niewielu specjalistów od energetyki sądzi, że będą w stanie pokryć swoje zapotrzebowanie.

Macron prognozuje "koniec ery obfitości"

– Żyjemy u kresu ery obfitości [...] Wierzę, że to, czego doświadczamy, to wielka zmiana lub wielki przewrót – powiedział w środę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas posiedzenia Rady Ministrów, wieszcząc kryzysy gospodarczy i klimatyczny oraz kryzys demokracji.

– To koniec produktów i technologii, które wydawały się nam wiecznie dostępne. Dojdzie do przerwania łańcuchów dóbr […] Będziemy musieli poczynić przygotowania – stwierdził szef państwa.

Macron odwoływał się do poczucia poświęcenia Francuzów powtarzając swoje ostrzeżenia z miejscowości Bormes-les-Mimosas w piątek, kiedy to wezwał Francuzów do zaakceptowania zapłacenia "ceny za naszą wolność i nasze wartości".

Pentagon: Putin nas nie przeczeka

W nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy znajdzie się m.in. sześć nowoczesnych systemów obrony powietrznej NASAMS, 245 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, 24 radary przeciwartyleryjskie, drony zwiadowcze Puma i systemy przeciwdronowe VAMPIRE – poinformował w środę Pentagon.

– Władimir Putin nie zrezygnował ze swoich ogólnych strategicznych celów podbicia większości Ukrainy, obalenia władz, odzyskania Ukrainy jako części nowego imperium rosyjskiego. To, co zrobił, to wydłużył horyzont czasowy, a jego teoria zwycięstwa polega na tym, że może wszystkich przeczekać – powiedział zastępca szefa Pentagonu Colin Kahl, dodając, że chodzi zarówno o wyczerpanie samej Ukrainy, jak i przeczekanie, aż zainteresowanie Zachodu obroną Kijowa osłabnie.

– Więc pakiety takie jak ten są niezwykle ważne i pośrednio przeczą mądrości tej teorii [...] to jest namacalna demonstracja tego, że to jest kolejne przypadek przeliczenia się Rosjan – dodał.

