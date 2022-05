Ujawniono akta chińskiej policji. Strzelali do Ujgurów, by zabić

Hakerzy dotarli do zdjęć i dokumentów chińskiej policji, które następnie opublikowali. Na światło dzienne wyszło, jak władze w Pekinie traktują mniejszość Ujgóuów w Sinciangu. Fotografie zostały opublikowane, gdy komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet wizytuje Chiny.

Zdjęcia oraz dokumenty zostały opublikowane przez grupę mediów jak "BBC", "USA Today", "Le Monde", "Der Spiegel" i inne. Pochodzą one z 2018 roku. Materiały zostały przekazane przez hakerów droktorowi Adrianowi Zenzowi, aktywiście z USA, który udostępnił je mediom i opracował. Materiały zawierają tysiące fotografii zatrzymanych osób i oraz szereg dokumentów chińskiej policji. Wśród nich są opisane szczegółowo praktyki strzelania, by zabić do osób, które próbują uciec z obozów.

Rządząca partia komunistyczna jest oskarżana o przetrzymywanie ponad miliona Ujgurów i innych mniejszości muzułmańskich w regionie zachodnich Chin. Wiele państw nazywa te wydarzenia "ludobójstwem". Oprócz masowych zatrzymań aktywiści oskarżają władze chińskie o prowadzenie kampanii przymusowej pracy i sterylizacji oraz niszczenia ujgurskiego dziedzictwa kulturowego w Sinciangu.

Chińscy urzędnicy i dyplomaci nazywają takie zarzuty "kłamstwem stulecia" i twierdzą, że polityka Pekinu w Sinciangu dotyczy walki z terroryzmem, deradykalizacji i szkolenia zawodowego.

"Paranoja chińskich władz"

Zenz napisał, że nowo ujawnione akta wyjaśniają, w jaki sposób paranoja polityczna, która promowała przesadne postrzeganie zagrożeń, doprowadziła do prewencyjnego internowania dużej liczby zwykłych obywateli.

W październiku Associated Press poinformowała, że chińskie władze ograniczyły wiele z najbardziej kontrowersyjnych metod przyjętych w Sinkiangu. „Panika, która ogarnęła region kilka lat temu, znacznie opadła, a poczucie normalności wkrada się z powrotem” – napisano w raporcie.

O represjach i jak wygląda życie w obozach reedukacyjnych rozmawiał Piotr Drabik z ujgurką Gulbahar Haitiwaji.

RadioZET.pl/Guardian