Ujawniono nowy plan Kremla. "Putin ogłosi mobilizację"

Rosja może spróbować przyłączyć obwody ługański i doniecki Ukrainy do swojego terytorium - powiedział w poniedziałek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Dodał, że Kreml to wykorzysta, by w przypadku ukraińskiej kontrofensywy ogłosić w kraju powszechną mobilizację.