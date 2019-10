Oczy ze zdziwienia przecierał kierowca jadący do Nowomoskowska (Ukraina). Na jego oczach z ambulansu… wypadł pacjent. Przeżył niemiły kontakt z ulicą. Do szpitala trafił już w asyście policji.

Kuriozalny wypadek niedaleko Nowomoskowska – relacjonuje regionalny serwis Informator.dp.ua na profilu na Facebooku. Sieć obiega nagranie, na którym z ambulansu wypada przewożony pacjent.

Do wydarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Rannym okazał się lokalny emeryt. Interweniujący w jego sprawie lekarze prosili, by zgodził się na leczenie. Odmówił, ale zgodził się położyć na noszach w karetce. W chwili wypadnięcia z pojazdu spał w najlepsze. Gdy obudził się na środku drogi, nie wiedział co się dzieje. Ostatecznie dojechał do lecznicy, ale w asyście policji.

Nie wiadomo, dlaczego pechowy pacjent wypadł z karetki. Rozeszło się po kościach, choć sprawa wyglądała śmiertelnie poważnie...

RadioZET.pl/Dp.informator.ua