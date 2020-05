Zdjęła majtki na poczcie i zrobiła z nich maseczkę. Chciała odebrać paczkę

Do oddziału poczty w Kijowie przyszła kobieta odebrać paczkę. Nie miała na twarzy maseczki, więc pracownicy odmówili wydania jej przesyłki. Petentka zdjęła wtedy spodnie, a następnie majtki, którymi zakryła nos i usta.

Do tej niecodziennej sytuacji doszło w prywatnym oddziale firmy pocztowej Nova Poshta w Kijowie. Kobiecie ze względu na brak maseczki ochronnej, odmówiono wydania paczki — przekazał serwis Vgorode. Kobieta oburzyła się z tego powodu, a następnie postanowiła nałożyć swoją bieliznę na twarz.

Zamiast maseczki - bielizna

Całą sytuację nagrały kamery umieszczone na poczcie. Film trafił do sieci. Widać na nim, jak kobieta mocno gestykuluje. Zdenerwowała się ona tym, że w związku z brakiem maseczki, nie zostanie ona obsłużona na poczcie.

Następnie kobieta zaczęła zdejmować spodnie. Potem ściągnęła majki, które nałożyła na głowę. Na koniec znów nałożyła spodnie. Według ustaleń ukraińskiego serwisu kobieta otrzymała swoją paczkę.

Przedstawiciel firmy pocztowej Novej Poshty wystosował oświadczenie dla portalu Vgrode. Potwierdził on, że incydent miał miejsce. Dodał, że kobieta nie spotkała się z żadną nieprzyjemnością z powodu tego, co zrobiła. Przekazał on także, że pracownicy, którzy opublikowali nagranie, poniosą konsekwencje.

RadioZET.pl/Vgrode