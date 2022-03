Wojna trwa od 24 lutego. Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę m inął ponad miesiąc. To już 35. doba zmasowanych ataków

- Nikt nie powinien dać się nabrać na zapowiedzi Kremla, że nagle zredukuje ataki pod Kijowem, ani na doniesienia, że wycofa stamtąd swoje siły - ostrzegł rzecznik Pentagonu John Kirby

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenił, że częściowe wycofywanie rosyjskich wojsk z obwodów kijowskiego i czernihowskiego to prawdopodobnie rotacja jednostek i "ma na celu wprowadzenie w błąd i stworzenie wyobrażenia o rezygnacji okupantów z planu okrążenia Kijowa"

Mimo deklaracji Rosji pojawiają się doniesienia o eksplozjach w Kijowie

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił, że "pierwszy etap operacji specjalnej" został zakończony sukcesem, a głównym celem Rosji będzie teraz skupienie się na "wyzwoleniu Donbasu"

Niedaleko Biełgorodu w Rosji doszło do potężnej eksplozji składu broni

Najnowsze wiadomości znajdziesz na stronie głównej RadioZET.pl

Wojna w Ukrainie - relacja na żywo

Wojna w Ukrainie NA ŻYWO. Rosjanie rozpoczęli inwazję na naszego wschodniego sąsiada 24 lutego, atakując go ze wszystkich możliwych stron: z morza, powietrza i lądu. Po kilku dniach ostrzeliwania obiektów strategicznych Rosjanie zaczęli ostrzeliwać budynki cywilne. Wraz z brakiem postępów, zaostrzyła się brutalność rosyjskich wojsk wobec ludności cywilnej. Liczba ofiar wciąż rośnie. Wśród ofiar jest już także ponad 100 dzieci.

Jakie są walki, gdzie one się odbywają i jak do ataku przygotowuje się Kijów można śledzić na żywo w całodobowej relacji na RadioZET.pl. Każdego dnia publikujemy zdjęcia i filmy z różnych miejsc w Ukrainie zamieszczane przez świadków na froncie. We wpisach można przeczytać także wypowiedzi ekspertów, polityków na temat bieżących wydarzeń w Ukrainie i możliwych scenariuszy zakończenia wojny z Rosją.

Ukraina - Rosja: Relacja NA ŻYWO

W nocy z wtorku na środę Wołodymyr Zełenski znów przemówił do rodaków. Prezydent Ukrainy robi co może, aby doprowadzić do zawieszenia broni, ale jak sam podkreślał, negocjacje z Rosją są trudne, ale "krok po kroku idziemy naprzód". Jednocześnie 44-latek był pod wrażeniem obywateli, którzy na terenach okupowanych przez wojska rosyjskie protestując na ulicach miast. Oczywiście nie zabrakło też podziękowań dla sojuszników, którzy na różne sposoby wspierają ukraińskie siły.

NA ŻYWO: Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa

Po niespełna miesiącu wojny w Ukrainie pojawiły się pierwsze sygnał o ofensywie obrońców. John Kirby, rzecznik Pentagonu ujawnił, że w okolicach Kijowa, a zwłaszcza na południu miasta widać pierwsze symptomy przejmowania kontroli. - W niektórych obszarach, kontrolowanych przez Rosjan Ukraińcy przejmują inicjatywę i bardzo dobrze radzą sobie w walkach - mówił Kirby.

O ile w środku Ukrainy sytuacja wydaje się ustabilizowana, najgorzej jest na wschodzie i południowo-wschodniej części kraju. Siły wroga brutalnie bombardują Charków, czy Mariupol. To drugie miasto zostało odcięte od prądu, jedzenia, wody i leków. Rosjanie nie przestają ostrzeliwać miasta, a w dodatku blokują jakiekolwiek próby ewakuacji ludności.

Czy Putin zaatakuje Ukrainę bronią chemiczną?

W środę Wołodymyr Zełenski w czasie przemowy w japońskim parlamencie poinformował, że Rosja przygotowuje się do ataków z użyciem broni chemicznej. Jednocześnie prezydent Ukrainy podziękował za wiodącą postawę wśród państw Azji w reagowaniu na wojnę w Ukrainie i nawoływał do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję.

W podobnym tonie wypowiadał się Joe Biden. 22 marca prezydent USA zaznaczył, że udana obrona Ukraińców może sprawić, że Władimir Putin znalazł się "pod ścianą", co może sprawić, że sięgnie po broń chemiczną.

- Świadczy o tym rozpowszechnianie przez Rosję fałszywych informacji, jakoby Stany Zjednoczone przechowywały broń chemiczną na terenie Ukrainy. Jest to działanie mające odwrócić uwagę od zamiarów rosyjskiego przywódcy. To jasna oznaka, że on (Putin) rozważa użycie obu rodzajów tych broni - mówił Biden.

RadioZET.pl