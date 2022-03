Ukraina bije na alarm: "Brak zasilania w elektrowni w Czarnobylu grozi wyciekiem radioaktywnym"

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaalarmował w środę, że brak zasilania w elektrowni jądrowej w Czarnobylu grozi wyciekiem radioaktywnym. „Wzywam społeczność międzynarodową, by pilnie zażądała od Rosji wstrzymania ognia i dopuszczenia ekip naprawczych, by przywrócić zasilanie” - zaapelował Kułeba.

Społeczność międzynarodowa musi pilnie zażądać od Rosji wstrzymania ognia, by przywrócić zasilanie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W przeciwnym razie po 48 godzinach staną systemy chłodzenia, co grozi wyciekiem radioaktywnym – ostrzegł w środę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Według szefa ukraińskiej dyplomacji jedyna sieć dostarczająca prąd do okupowanej przez wojska rosyjskie elektrowni jest uszkodzona. „Wzywam społeczność międzynarodową, by pilnie zażądała od Rosji wstrzymania ognia i dopuszczenia ekip naprawczych, by przywrócić zasilanie” – zaapelował Kułeba na Twitterze.

Ukraina alarmuje: "Brak zasilania w Czarnobylu grozi wyciekiem radioaktywnym"

„Zapasowe agregaty dieslowskie są zdolne zasilać Czarnobylską Elektrownię Jądrową przez 48 godzin. Po tym czasie systemy chłodzenia instalacji przechowywania zużytego paliwa nuklearnego zatrzymają się, co niesie bezpośrednie zagrożenie wyciekami radioaktywnymi” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

„Barbarzyńska wojna Władimira Putina sprowadza zagrożenie na całą Europę. Musi ją przerwać natychmiast!” - dodał Kułeba.

Przypomnijmy, że siły Putina zajęły nieczynną elektrownię atomową w Czarnobylu w pierwszą dobę wojny, 25 lutego, a w kolejnych dniach opanowały zakład w Zaporożu, który jest największym producentem energii jądrowej w Europie. W środę rano Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) poinformowała, że straciła dostęp do bieżących danych z byłej elektrowni nuklearnej w Czarnobylu, jednak Państwowa Agencja Atomistyki jeszcze tego samego dnia uspokoiła, że obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

RadioZET.pl/PAP