Koniec stanu wojennego na Ukrainie. Nie zostanie przedłużony

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- Dziś o godzinie 14 zakończył się stan wojenny. Podjąłem decyzję, by go nie przedłużać, choć sytuacja wokół Ukrainy nie uległa znaczącej zmianie – oświadczył Poroszenko na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO).

Jak podkreślił prezydent Ukrainy, „ stan wojenny nie wpłynął na życie ludności cywilnej i nie doprowadził do ograniczenia praw obywatelskich”.

- Liczymy na to, że zachodni kuratorzy Ukrainy nie tylko powstrzymają się od udziału w tej szalonej inicjatywie, ale także znajdą sposoby, by powstrzymać reżim rządzący w Kijowie i zmusić go do zrezygnowania z nieprzemyślanych kroków, które mogą doprowadzić do kolejnej eskalacji w regionie - powiedziała z kolei w środę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, cytowana przez agencję państwową TASS.

Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej

Konflikt między Ukrainą a Rosją rozpoczął się w niedzielę, 25 listopada. Dwa ukraińskie kutry oraz holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, a następnie przejęte przez rosyjskie siły specjalne. Rannych zostało 6 ukraińskich marynarzy.

Rosja oskarżyła ukraińskie jednostki o naruszenie granicy i wpłynięcie na rosyjskie wody terytorialne. Utrzymuje ona, że okręty ukraińskie nie zwróciły się do niej z wnioskiem o przepłynięcie przez Cieśninę Kerczeńską. Strona ukraińska podaje, że przekazała taki wniosek, ale nie otrzymała na niego odpowiedzi. Ponadto według strony ukraińskiej do incydentu doszło na wodach neutralnych.

W wyniku tych wydarzeń na Ukrainie wprowadzono stan wojenny.

RadioZET.pl/PAP/JŚ