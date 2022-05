"Ukraina musi reagować". Rosjanie są bliscy otoczenia ukraińskich wojsk

Rosjanie przejęli kontrolę nad Popasną dwa tygodnie temu. Z punktu widzenia strategicznego miasto to jest bardzo ważnym obszarem na wojennej mapie działań w Donbasie. Według najeźdźców Popasna to brama do ukraińskiej części Donbasu, która miała im ułatwić okrążenie Siewierodoniecka. I faktycznie, kilkanaście dni później prowadzone w tamtym rejonie walki zdają się to potwierdzać.

Po Popasnej Rosjanie mieli zająć także wieś Toszkiwę i Komyszuwachę, a ich wojska mają być już tylko ok. 10 km od przedmieść Lisiczańska. Celem najeźdźców jest otoczenie sił ukraińskich w okolicach Lisiczańska i Siewierodoniecka, co pozwoliłoby również na okrążenie ok. 15-20 tys. ukraińskich żołnierzy.

Rosjanie są bliscy otoczenia ukraińskich wojsk

"W około 10 dni Rosjanie rozwinęli sukces pod Popasną, nie dając Ukraińcom ustabilizować obrony i pokonując 10-15 km (najwięcej na zachód). Kijów szybko może mieć poważny problem z obroną całej pozycji wschodniej obwodu ługańskiego. Ukraina musi reagować albo wkrótce odda sporo pola walki" - napisał na Twitterze dziennikarz portalu dziennikzbrojny.pl Mariusz Cielma, dołączając do swojego wpisu mapkę.

Z Cielmą zgodził się w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. - Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie zrezygnowali z większego kotła i dążą do mniejszego okrążenia wojsk ukraińskich na odcinkach Lisiczańsk-Siewierodonieck. To teraz jest cel ich wojskowej operacji w Donbasie. Od czasu zajęcia Popasnej, Rosjanie są cały czas w natarciu, a Ukraińcy mają duże problemy z zatrzymaniem ich - stwierdził.

Według informacji przekazanych w czwartek przez szefa obwodu Ługańskiego Serhija Hajdaja podczas rosyjskiego ostrzału w Siewierodoniecku zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. "Wojska rosyjskie używają na tym terenie ciężkiej broni" - napisał Hajdaj.

RadioZET.pl/Twitter/Mariusz Cielma; WP