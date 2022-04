Ukraina nie dostanie amunicji do niemieckich Gepardów? Szwajcaria zablokowała dostawę

Niemcy, po tygodniach nacisków ze strony międzynarodowych partnerów, ogłosiły pierwszą dostawę ciężkiej broni dla Ukrainy – zwróciła uwagę agencja Reutera. Okazuje się jednak, że Szwajcaria zablokowała wysyłanie amunicji do przeciwlotniczych dział Gepard, które Berlin zamierza przekazać Kijowowi.

Szwajcaria w kontraktach zbrojeniowych zazwyczaj umieszcza klauzulę, która zakazuje reeksportu bez pozwolenia broni zakupionej w tym kraju. Federalny Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) potwierdził szwajcarskiej rozgłośni SRF, że zablokował reeksport amunicji do Gepardów.

Szwajcaria zablokowała przekazanie Ukrainie amunicji do Gepardów

SECO otrzymało od Niemiec dwa wnioski o pozwolenie. Berlin zapytał o zgodę na wysłanie Ukrainie amunicji 35 mm i 12,7 mm - dowiedział się Reuters. „Obydwa zapytania ze strony Niemiec, czy amunicja otrzymana ze Szwajcarii może być przekazana do Ukrainy, otrzymały odpowiedź negatywną. Powołano się na szwajcarską neutralność i ustawodawstwo, które określa zasady odmowy ws. szwajcarskiego uzbrojenia” - przekazało SECO.

SRF podało, że nie jest jasne, jaką amunicję Niemcy wysyłają teraz na Ukrainę wraz z Gepardami, po szwajcarskim wecie. Mimo blokady eksportu amunicji, Szwajcaria częściowo odeszła od polityki neutralności i przyłączyła się sankcji nakładanych na Rosję. Obstaje jednak przy zasadzie, by nie dostarczać broni do państw, w których toczą się działania zbrojne. Reuters przypomniał, że w marcu szwajcarskie władze negatywnie odpowiedziały na wezwanie Polski, by przekazań broń Ukrainie.

RadioZET.pl/Reuters

