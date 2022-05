Ukraina podała datę rozpoczęcia kontrofensywy. „Po cichu wszystko posuwa się naprzód”

- W połowie lipca ukraińskie siły będą gotowe do przeprowadzenia szerokiej kontrofensywy przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Ten termin jest uwarunkowany napływającymi na Ukrainę dostawami ciężkiego uzbrojenia od zachodnich partnerów - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Wojna w Ukrainie trwać będzie jeszcze wiele miesięcy. Zaatakowany kraj będzie zdolny przejść do kontrofensywy w połowie lipca, gdy otrzyma i opanuje zapowiedziane duże dostawy ciężkiej broni z krajów NATO. W Ukrainie walczą już między innymi polskie czołgi.

Ogromne wsparcie dla Ukrainy zapowiedziały USA – dzięki ustawie Lend-Lease przekażą sprzęt wojskowy warty 20 mld dolarów. Część pomocy może trafić do Polski w celu „zwiększenia potencjału militarnego”. Dostarczenie pomocy będzie trwać, a żołnierze muszą opanować sprzęt, którym będą walczyć. Dlatego też pełna gotowość do kontrofensywy ma zostać osiągnięta w okolicach połowy lipca.

Ukraina zacznie wypierać Rosję w lipcu? Data uzależniona od dostaw sprzętu

- Amerykańska ustawa „Lend-Lease” to tylko jedno ze źródeł pomocy wojskowej. Niemcy po raz kolejny oświadczyli, że ukraińscy żołnierze już uczą się obsługi haubic Panzerhaubitze 2000. To bardzo dobra broń, wysokiej jakości. A jeśli wojskowi już ćwiczą, to niebawem ta broń trafi na Ukrainę. Z kolei Amerykanie poinformowali, że 89 spośród ich 90 haubic jest już używanych na polu walki. Po cichu wszystko posuwa się naprzód – poinformował Arestowycz w rozmowie z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem.

Rosja koncentruje swoje działania w rejonie Donbasu, starając się wyprzeć Ukraińców z granic obwodu ługańskiego i donieckiego, aby przyłączyć je w całości do Federacji Rosyjskiej. Na terenach Donbasu znajdują się duże zakłady przemysłowe oraz zasoby surowców naturalnych. Rosyjscy żołnierze zdobyli także korytarz lądowy do Krymu, zajmując Chersoń. Z zapowiedzi wynika, że także w tym mieście chcą przeprowadzić „referendum” o włączeniu do Rosji.

Mimo przegrupowania i zwiększenia sił na wschodzie Ukrainy, Rosja od miesiąca nie poczyniła tam znaczących postępów. Ukraińcy bronią się, wykorzystując przygotowane wcześniej umocnienia oraz wciągając siły inwazyjne w zasadzki. Podczas jednak z nich, zastawionej na Rosjan przeprawiających się przez Doniec, zginąć miało 1000 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono także 100 wozów bojowych i czołgów.

Podanie tak konkretnej daty może być działaniem dezinformującym, mającym uśpić czujność Rosjan. Możliwe, że Ukraina będzie gotowa do kontrofensywy wcześniej, jako że otrzymała już od krajów Zachodu wydatną pomoc wojskową.

