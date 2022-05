Kijów reaguje na dekret Putina. "Naruszenie integralności Ukrainy"

Władze w Kijowie zareagowały na dekret rosyjskiego przywódcy ws. ułatwienia dostępu do rosyjskich paszportów dla mieszkańców obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Obydwa regiony na południu Ukrainy są okupowane przez wojska rosyjskie. "Rosyjski plan paszportowy rażąco narusza suwerenność" - poinformował ukraiński resort dyplomacji.

Zdaniem ukraińskiego MSZ plan Kremla, aby ułatwić mieszkańcom okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa, narusza prawo międzynarodowe. „Nielegalne wydawanie paszportów (rosyjskich - red.) jest rażącym naruszeniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz normy i zasady międzynarodowego prawa humanitarnego” – napisano w oświadczeniu.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w środę dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy - poinformowała gazeta internetowa Ukraińska Prawda.

Kontrowersyjny dekret Putina. Chersoń i Zaporoże czeka aneksja?

W dokumencie wprowadzono poprawki do wcześniejszego prezydenckiego dekretu z kwietnia 2019 roku, na mocy którego zdecydowano o uproszczonym trybie nadawania obywatelstwa mieszkańcom separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - samozwańczych, kontrolowanych przez Moskwę struktur parapaństwowych na wschodzie Ukrainy. Ogłoszona w środę nowelizacja została opublikowana w rosyjskiej rządowej bazie aktów prawnych. Dekret wszedł w życie w dniu podpisania przez głowę państwa.

Jak poinformowała Ukraińska Prawda, wnioski o nadanie rosyjskiego obywatelstwa, składane przez mieszkańców obwodów chersońskiego i zaporoskiego, będą rozpatrywane w ciągu trzech miesięcy.

10 kwietnia sztab generalny ukraińskiej armii przekazał doniesienia, że w obwodzie chersońskim Rosjanie mogą drukować materiały agitacyjne, by przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej". W kolejnych dniach władze w Kijowie i ukraińskie źródła wojskowe zapowiadały, że "głosowanie" w tym regionie mogłoby dojść do skutku pod koniec kwietnia lub na początku maja. 9 maja wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar oświadczyła, że tzw. referendum nie odbyło się dotychczas ze względu na skuteczne działania ukraińskiej armii i służb specjalnych. 20 maja ukraińska gazeta internetowa Kyiv Independent poinformowała, że samozwańczy gubernator obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo ogłosił podczas spotkania z rosyjskimi kolaborantami "rychłe przyłączenie Chersonia do Rosji".

RadioZET.pl/PAP

