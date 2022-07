Ukraina utajnia dane o stratach w czasie wojny. Wiceszefowa MON ujawnia powody

Ministerstwo obrony Ukrainy utajniło informacje o ukraińskich stratach w wojnie z Rosją, by przeciwnik nie mógł ich wykorzystać do swoich celów - powiedziała wiceszefowa resortu Hanna Malar, cytowana przez portal NV.ua.

Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie tamtejsze władze regularnie publikują statystyki dotyczące strat armii rosyjskiej. Dotyczą one zarówno żołnierzy, jak i utraconego bądź zniszczonego sprzętu wojskowego.

Ukraina dużo rzadziej jednak ujawniała swoje straty w ramach trwającej od końca lutego rosyjskiej inwazji. I nieprędko o nich usłyszymy, ponieważ ukraińskie ministerstwo obrony utajniło właśnie informacje na ten temat.

Ukraina utajnia dane o stratach wojennych. Wiceszefowa MON ujawnia powody

O tym, że resort obrony podjął taką decyzję, powiadomiła jego wiceszefowa Hanna Malar, cytowana przez portal NV.ua. Jak tłumaczyła, chodzi o to, by "przeciwnik nie mógł ich znać ani wykorzystać do swoich celów".

- Liczba poległych podczas stanu wojennego to tajemnica państwowa - oznajmiła wiceminister podczas czwartkowego briefingu. Zaapelowała również do Ukraińców o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji o liczbie poległych i innych stratach ukraińskiej armii.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy straty osobowe armii rosyjskiej wynoszą na ten moment orientacyjnie 37870. W ciągu minionej doby miało zginąć ok. 300 Rosjan.

