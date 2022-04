Ukraina w Unii Europejskiej? W Kijowie padła ważna deklaracja

Ukraina zostanie uznana za kandydata do członkostwa w UE i otrzyma pomoc w odbudowie po zakończeniu wojny z Rosją – zapewniła w Kijowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. – Drodzy ukraińscy przyjaciele, będziemy nadal opiekować się waszymi rodzinami – powiedziała.

Szefowa PE wystąpiła na konferencji prasowej z Rusłanem Stefanczukiem, przewodniczącym ukraińskiego parlamentu. Jak przypomniała, Unia Europejska dostarcza Ukrainie pomoc finansową, militarną i humanitarną. – Będziemy ją kontynuować i ta pomoc będzie rosła – zapowiedziała.

"Ukraina szybko otrzyma status kandydata do UE"

Roberta Metsola zapewniła w trakcie spotkania z mediami, że Ukraina szybko otrzyma status kandydata do wstąpienia do UE. – Obiecuję wam to jako przedstawicielka Parlamentu Europejskiego – powiedziała.

Przewodnicząca PE zapowiedziała również, że kraje wspólnoty europejskiej dołożą wszelkich starań, aby odbudować ukraińskie miasta i wsie, które zostały zniszczone przez rosyjskiego okupanta. – Jesteśmy pod wrażeniem, entuzjastycznie nastawieni i zainspirowani odwagą narodu ukraińskiego, odwagą armii ukraińskiej oraz waszą wytrwałością – dodała Metsola.

"Opór i odwaga Ukraińców zainspirowały świat. Jestem w Kijowie, aby przekazać przesłanie nadziei. Jesteśmy z wami. Dziękuję Rusłanowi Stefanczukowi za zaproszenie" – napisała wcześniej Metsola na Twitterze.

