Wojna w Ukrainie wchodzi w nową fazę. Wiele wskazuje na to, że Putin pogodził się z częściową porażką i zaczął koncentrować wojska na wchodzie najechanego kraju. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego ujawnił, że może to oznaczać realizację „scenariusza koreańskiego”.

- Pokazaliśmy już, że nie potrzebujemy żołnierzy NATO. Potrzebujemy ich broni. Nasi żołnierze są najodważniejsi na świecie - powiedział były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w Polsat News, apelując o dozbrojenie jego kraju.

Ukraina prosi o samoloty i czołgi. „Część z tego sprzętu jest w Polsce”

- Przyszłość Europy zależy od 80 samolotów, 100 czołgów i 400 transporterów. A część tego sprzętu jest w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii i Polsce. Proszę, wesprzyjcie Ukrainę - zaapelował do przywódców państw członkowskich NATO Poroszenko.

Były prezydent Ukrainy dodał, że Ukraińcy nie boją się Putina, ponieważ są na swojej ziemi i mają motywację do walki. Aby ją skutecznie prowadzić, potrzebują jednak ciężkiego sprzętu. Po wybuchu wojny pojawiły się informacje o możliwości przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29. Sprawa stała się jednak publiczna, przez co do dozbrojenia obrońców nie doszło.

- To jest nasz kraj. To nasze dzieci. Nasi rodzice, nasze rodziny. To jest nasza przyszłość. Rosyjscy żołnierze mają natomiast zero motywacji. Nie rozumieją, dlaczego tu są. I dlatego wygramy. Razem, ramię w ramię. Z naszym polskimi, europejskimi, NATO-wskimi i amerykańskimi partnerami – przekonywał w Polsat News Poroszenko, uzasadniając apel o przekazanie ciężkiego sprzętu.

- On chce, żebyśmy zginęli, a my chcemy żyć. Jest wrogiem, bo nie uznaje naszej państwowości, chce nam odebrać naszą przyszłość. To jednak nie wszystko, bo on nienawidzi Zachodu, nienawidzi Polski, nienawidzi Polaków. Nienawidzi całego naszego systemu zasad i wartości. On jest szaleńcem – stwierdził były prezydent Ukrainy, pytany o możliwość zawarcia porozumienia pokojowego z Putinem.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/Polsat News

Wojna w Ukrainie na żywo: