Ukraina wypiera Rosję. Pentagon potwierdził sukcesy

Wojna w Ukrainie potrwa zapewne jeszcze długie miesiące. Doradca Wołodymyra Zełenskiego podał konkretną datę rozpoczęcia „kontrofensywy na szeroką skalę” – na przejęcie przez broniących się inicjatywy trzeba będzie jeszcze poczekać.

Nie oznacza to, że Ukraińcy już teraz nie odnoszą sukcesów. Rosjanie zostali wyparci z okolic Charkowa aż po granicę z Rosję, a w sprytnie zastawianych pułapkach likwidowane są całe rosyjskie oddziały wraz ze sprzętem.

Ukraińśkie natarcie pod Charkowem. Rosjanie odepchnięci pod granicę

W godzinach porannych szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow potwierdził na Telegramie, że 227. batalion charkowskiej brygady Obrony Terytorialnej dotarł do granicy z Rosją i umieścił tam z powrotem ukraiński słup graniczny. Wcześniej poinformowało o tym ministerstwo obrony Ukrainy.

Ukraińcy sukcesywnie wypierają Rosjan z okolic Charkowa. Siły inwazyjne zostały wypchnięte poza zasięg artylerii, dzięki czemu ostrzał miasta ustał.

- Natarcie pod Charkowem zaczyna wyglądać bardzo podobnie do kontrofensywy, która ostatecznie wyparła rosyjskie wojska spod Kijowa. Jest jednak zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy najeźdźcy również w tym przypadku podejmą decyzję o wycofaniu się - ocenili 12 maja analitycy amerykańskiego think tanku - Instytutu Badań nad Wojną.

W drugiej fazie wojny, nazwane bitwą o Donbas, Ukraińcy umiejętnie się bronią. W ciągu miesiąca rosyjska ofensywa w obwodach donieckim i ługańskim zdołała przemieścić się zalewie na kilka-kilkanaście kilometrów. W tym samym czasie Rosjanie odnosili ogromne straty – szacuje się, że podczas próby przeprawy przez Doniec stracili 1000 żołnierzy oraz ponad 100 pojazdów w jednej bitwie.

Kraje Zachodu przekazują Ukrainie ciężką broń, zwiększając jej potencjał militarny. Dzięki dostawcom nowocześniejszego od rosyjskiego sprzętu Ukraińcy osiągną przewagę nad siłami inwazyjnymi i będą w stanie przejść do kontrofensywy. Już teraz deklarują, że chcą odzyskać nie tylko ziemie zagarnięte przez Rosjan po 24 lutego, lecz także Donieck, Ługańsk oraz Krym.

RadioZET.pl/PAP

