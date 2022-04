Ukraina zarzuca Rosji prowokację i ujawnia nagranie. "To nasi w nich nawalają"

Lokalne władze poinformowały w czwartek o ostrzale Klimowa. W wyniku ataku zniszczonych zostało kilka domów. Winę przypisano ukraińskim żołnierzom.

W piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie, które ma być przechwyconą rozmową rosyjskiego żołnierza z żoną. Męski głos mówi, że "to nasi nawalają" w Klimowo. I wyjaśnia, że chodzi o to, by pokazać, że "niby to Ukraińcy prowokują".

SBU: Rosjanie sami ostrzelali Klimowo, a potem oskarżyli o atak stronę ukraińską

- To samo (...) działo się podczas wojny czeczeńskiej. W Moskwie wybuchały mieszkania, niby przez terrorystów. W rzeczywistości to byli oficerowie FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji - red.). Przecież teraz oni (Ukraińcy - red.) w żaden sposób nie mogli ostrzelać Klimowa z takiej odległości - mówił dalej głos na nagraniu.

Bezpośrednim pretekstem wybuchu II wojny czeczeńskiej w 1999 roku, była seria zamachów bombowych na budynki mieszkalne w Rosji, w tym w Moskwie. Niektórzy przypisywali je rosyjskim służbom specjalnym - zamachy miały usprawiedliwić rosyjską interwencję w Czeczenii.

W czwartek strona rosyjska poinformowała o kilku atakach, do których miało dojść w jej strefie przygranicznej, oskarżając o nie Ukrainę. Centrum ds. walki z dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy ostrzegło, że "Rosja rozpoczęła plan zamachów, by nasilić nastroje antyukraińskie". Media zwracają również uwagę, że dzień wcześniej – w środę – rosyjski resort obrony zagroził uderzeniami na "centra decyzyjne, w tym w Kijowie", jeśli Ukraina będzie atakować cele na terytorium Rosji.

