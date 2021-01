Kolejny makabryczny atak na Ukrainie. 36-latek z obwodu mikołajowskiego odciął ojcu nos, usta i penisa, a podczas zatrzymania postrzelił trzech funkcjonariuszy - poinformowała w piątek lokalna policja. Ranny 55-latek trafił do szpitala.

Ukraina. 36-letni mężczyzna z obwodu mikołajowskiego zaatakował swojego 55-letniego ojca. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 20 stycznia. Mężczyzna odciął ojcu nos, usta i penisa. Ranny 55-latek zdołał po ataku dotrzeć do swojej siostry i poprosić o pomoc. Trafił do szpitala.

Następnego dnia do domu napastnika przybyli śledczy. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, wewnątrz znaleziono broń i ładunki wybuchowe. Przy sobie mężczyzna miał urządzenie służące do detonacji bomby. Podczas przeszukania napastnik zaczął strzelać do funkcjonariuszy, raniąc trzech z nich.

Ukraina. 36-latek odciął ojcu nos, usta i penisa. Postrzelił trzech policjantów

Wieczorem dom został wzięty szturmem przez jednostki specjalne. W trakcie zatrzymania napastnik miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Zatrzymanemu grozi dożywocie. Ukraińska Prawda podaje, że napastnik był już wcześniej pociągany do odpowiedzialności karnej.

fot. Ukraińska policja

fot. Ukraińska policja

To kolejny brutalny atak w ostatnich dniach na Ukrainie. W środę w Odessie na południu Ukrainy zatrzymano mężczyznę, który chodził po ulicy z odciętą głową w rękach i był owinięty ludzkimi wnętrznościami. Jest podejrzewany o zabicie dwóch mężczyzn, w tym swojego ojca.

RadioZET.pl/ Pravda.com.ua/ 5.ua