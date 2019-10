Katastrofa lotnicza na Ukrainie. Do pięciu osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy samolotu transportowego An-12, do której doszło w piątek rano na lotnisku we Lwowie - poinformował minister infrastruktury Ukrainy Władysław Kryklij oraz ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

"Ratownicy wyciągnęli trzy osoby, które znajdowały się w uszkodzonym samolocie i które z różnym stopniem obrażeń zostały umieszczone w placówkach medycznych Lwowa. W wyniku wypadku samolotu zginęło pięć osób" - przekazała Służba.

Wcześniej informowano o trzech zabitych.

Wiceminister infrastruktury Jurij Ławreniuk oświadczył, że przyczyną katastrofy mógł być brak paliwa albo błąd pilotów. W momencie katastrofy w okolicach lotniska była gęsta mgła.

Samolot An-12 należący do linii Ukraina Aeroalians leciał z Hiszpanii. We Lwowie miał wylądować na tankowanie. Do zdarzenia doszło przed godz. 7 czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce). Maszynę odnaleziono w odległości 1,5 km od pasa startowego lotniska we Lwowie.

RadioZET.pl/PAP