Potężna eksplozja w Charkowie. Na nagraniach widać kulę ognia

Nagrania z wybuchu w Charkowie udostępnił m.in. białoruski niezależny kanał informacyjny NEXTA. Jak podaje Ukraińska agencja informacyjna UNIAN, w pobliżu Charkowa wciąż toczą się bardzo ciężkie walki między armią rosyjską a ukraińską.

MSW w Kijowie ostrzegło w piątek, że celem rosyjskich ataków mogą być ukraińskie gazociągi, co spowodowałoby wstrzymanie tranzytu surowca do Europy. - To może być jeden z celów Rosji. By sprawić, żeby Ukraina stała się złym krajem tranzytowym - zaalarmował Wadym Denysenko, rzecznik ukraińskiego MSW.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo:

