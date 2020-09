Zostawiła trzylatka samego i wyjechała na urlop. Dziecko żuło plastikową torbę

Słaniający się z głodu i pragnienia chłopiec pozostawiony na pastwę losu w mieszkaniu na Ukrainie. Matka trzylatka zostawiła go samego i wyjechała na wakacje do Odessy. Policja znalazła dziecko w stanie skrajnego wyczerpania.

Nagi i głodny chłopczyk przebywał sam w mieszkaniu bez jedzenia i picia. Jego matka w tym czasie bawiła się ze znajomymi w Odessie. Bulwersującą historię przytoczył portal The Sun. Policja weszła do mieszkania w czwartek, zaalarmowana przez sąsiadów dziecka. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby funkcjonariusze zareagowali kilka dni później.

Ukraina. Wyrodna matka zostawiła dziecko samo w mieszkaniu

Chłopiec został znaleziony w czwartek po tym, jak desperacko próbował znaleźć dla siebie wodę. Odkręcił kran i zalał przy tym sąsiadów mieszkających piętro niżej. "Widziałam wodę spływającą po ścianach, więc wbiegłam na górę, próbując odnaleźć Natalię. Kiedy zdałam sobie sprawę, że Wołodia jest sam w domu, wezwałam pogotowie” - relacjonowała jedna z lokatorek bloku.

Aby wejść do mieszkania, ratownicy wycięli dziurę w metalowych drzwiach frontowych. Ku ich przerażeniu w środku zastali nagiego, słaniającego się na nogach chłopca, który przeżuwał plastikową torbę i cały był pokryty cukrem. W pomieszczeniach nie było żadnego jedzenia.

fot. Ukraińska Policja

Dziecko było zaniedbane i pokryte siniakami. Opieka społeczna oceniła warunki w domu jako tak złe, że potencjalnie mogą zagrażać życiu. Jak relacjonowała szefowa Służby Ochrony Dzieci Julia Nikandrova, chłopiec żył w przerażających warunkach sanitarnych, a "w mieszkaniu roiło się od karaluchów, brudu i nieczystości". Niedożywiony chłopczyk trafił do szpitala.

Matka Wołodii wróciła do domu następnego dnia po interwencji opieki społecznej. Została przesłuchana przez policję i oskarżona o niespełnianie obowiązków rodzicielskich. Teraz Służba Ochrony Dzieci chce wytoczyć matce pozew i pozbawić ją praw rodzicielskich. Według relacji sąsiadów to nie był pierwszy taki incydent w wykonaniu matki chłopca. "Często zostawiała syna bez opieki i szła na drinka z przyjaciółmi" - mówili. Po opuszczeniu szpitala Wołodia ma zostać umieszczony w sierocińcu.

fot. Ukraińska Policja

RadioZET.pl/thesun.co.uk/Ukraińska Policja