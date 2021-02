Pożar wybuchł we wtorek w jednym z hipermarketów w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy. Policja poinformowała, że podpalacz ranił siekierą dwóch ochroniarzy. Trwa walka z ogniem. W sieci pojawiły się materiały wideo oraz zdjęcia z akcji gaśniczej. Widać na nim ogromne kłęby czarnego dymu.

Gigantyczny pożar w supermarkecie na południu Ukrainy. Jak przekazała lokalna policja, mężczyzna przyszedł do sklepu w Perwomajsku z nożem i siekierą. Następnie w dziale z farbami i lakierami wylał łatwopalną ciecz. Kiedy ochroniarz próbował go zatrzymać, ten zaatakował go nożem.

37-latek podpalił pomieszczenie i podjął próbę ucieczki. Ruszyli za nim pracownicy ochrony; kiedy go dogoniono, ranił siekierą kolejnego ochroniarza.

Ukraina. Ogromny pożar w supermarkecie. Podpalacz zaatakował siekierą ochroniarzy

Mężczyzna został zatrzymany. Jest podejrzany o umyślne zniszczenie mienia i próbę zabójstwa - przekazała policja. Wyjaśniane są motywy jego działań. Zaznaczono, że był on już w przeszłości karany.

Według wstępnych informacji w pożarze nikt nie ucierpiał. Pracowników i klientów ewakuowano. Z pożarem, który objął 4 tysiące metrów kwadratowych, walczy około 200 osób. Zapewniono, że ogień nie grozi rozprzestrzenieniem się na pobliskie budynki. Pożar wybuchł w sklepie Epicentr K, w którym można m.in. kupić sprzęt AGD i RTV, artykuły do urządzania i remontu domu oraz rzeczy do ogrodu.

RadioZET.pl/PAP