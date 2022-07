Ukraina. Rosjanie zbombardowali hotel w Bachmucie. Są zabici i ranni

Jak poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko, w Bachmucie Rosjanie trafili w hotel. "Wstępnie jest informacja o zabitych i rannych. Operacja ratunkowa jest w toku" – napisał w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Rakiety spadły na hotel w Bachmucie

Służby ratunkowe poinformowały jak dotąd o jednej ofierze śmiertelnej – podała agencja Interfax-Ukraina. Z jednym mężczyzną znajdującym się pod gruzami jest kontakt głosowy. Jeszcze jedna osoba trafiła do szpitala. W wyniku ostrzału budynek hotelu został częściowo zburzony. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała zdjęcia z miejsca ataku.

Szef administracji obwodowej poinformował również o trzech atakach rakietowych na Toreck i jednym na Awdijiwkę. W Torecku nikt nie ucierpiał, w Awdijiwce trwa ustalanie informacji. Kyryłenko zaznaczył, że pod ostrzałem artyleryjskim są również inne miejscowości w obwodzie donieckim.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia, że władze okupacyjne i prorosyjscy separatyści w Doniecku żądają, aby rosyjskie wojska zajęły cały obwód doniecki do końca sierpnia. "Wpisuje się to w doniesienia zachodnich i rosyjskich źródeł, że Kreml szykuje się do przeprowadzenia sfałszowanych referendów na okupowanych terenach w pierwszej połowie września, aby wcielić te tereny do Rosji" – pisze amerykański think tank.

RadioZET.pl/PAP