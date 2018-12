Wybuch butli z gazem na jarmarku świątecznym. Są ranni. "Wszyscy wiedzieli, ale chcieli zarobić" [WIDEO]

Butla z gazem eksplodowała podczas pożaru na jednym ze straganów, którego właściciele ogrzewali swoje stanowisko. Do sieci trafiło nagranie, obrazujące interwencję strażaków. Wedle relacji świadków płomienie poszybowały na wysokość nawet kilkunastu metrów:

Mer Lwowa Andrij Sadowy oświadczył, że uczestników jarmarku obowiązywał zakaz używania takich butli. - Wszyscy o tym wiedzieli, ale chcieli więcej zarobić. Zarobili właśnie w taki sposób - powiedział Sadowy.

Według mediów cztery hospitalizowane po tym zdarzeniu osoby to pracownicy straganu, w którym doszło do pożaru. Jarmark bożonarodzeniowy we Lwowie w związku ze śledztwem został zamknięty.

