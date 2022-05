27 osób zginęło, a kolejnych 12 zostało rannych we wtorkowym wypadku drogowym w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy - poinformowała w nocy z wtorku na środę lokalna policja. Wcześniej informowano o 12 zabitych i sześciu rannych.

Na trasie Kijów-Czop, w wiosce Sytne w rejonie dubieńskim, około 100 km od granicy z Polską, doszło we wtorek wieczorem do zderzenia trzech pojazdów: autobusu, mikrobusu i cysterny przewożącej benzynę. Wskutek tego doszło do pożaru.

Ukraina. Wypadek w miejscowości Sytne. Zginęło 27 osób

W miejscu wypadku droga została całkowicie zablokowana. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wypadek prawdopodobnie spowodował kierowca mikrobusu.

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Geraszczenko poinformował na Telegramie, że z 38 pasażerów autobusu przeżyło tylko 12. „27. ofiarą śmiertelną jest kierowca minibusa Mercedes Vito, który według ustaleń śledczych jest sprawcą największej tragedii na ukraińskich drogach w ostatniej dekadzie" - dodał Geraszczenko, cytowany przez agencję Ukrinform. Kierowca ciężarówki został uratowany, ale jego stan jest ciężki.

RadioZET.pl/PAP/Ukrinform