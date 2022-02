Zagraniczni dziennikarze i grupa deputowanych pod ostrzałem w Donbasie

Grupa deputowanych i zagranicznych dziennikarzy znalazła się pod ostrzałem w Donbasie na wschodzie Ukrainy - poinformowała w sobotę rzeczniczka rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu Julija Palijczuk. Ewakuowano ich do schronu.

Pod ostrzałem moździerzowym w Donbasie znalazł się szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, grupa deputowanych i 25 zagranicznych dziennikarzy - poinformował w sobotę przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko.

Donbas. Zagraniczni dziennikarze i politycy ostrzelani

- Dziennikarze CNN, FOXnews, "Washington Post", "New York Times", Voice of America mogli naocznie przekonać się, kto w rzeczywistości przygotowuje się do ofensywy na pokojową Ukrainę- przekazał Heraszczenko.

Do kontrolowanego przez separatystów Doniecka w Donbasie na wschodzie Ukrainy przybyli najemnicy, którzy wraz z rosyjskimi służbami mają przeprowadzać zamachy, aby następnie oskarżyć o to stronę ukraińską - przekazało operacyjno-taktyczne zgrupowanie "Wschód" ukraińskich sił zbrojnych.

Jak dodano, celem takich prowokacji ma być oskarżenie o te działania Ukrainy i dalsza eskalacja. Podkreślono, że ukraińskie siły nie planują żadnych działań ofensywnych.

RadioZET.pl/ PAP