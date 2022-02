Zginęło dwóch żołnierzy. "Sytuacja w Donbasie znacząco się pogarsza"

"W ciągu ostatnich trzech dni sytuacja (w Donbasie) znacząco się pogarsza" - powiedział generał na briefingu w Kramatorsku. "W poprzednich miesiącach średnio było do pięciu naruszeń rozejmu na dobę, a 17 lutego na przykład było to 60 naruszeń (...) Zostało rannych dwóch żołnierzy" - podkreślił Pawluk, cytowany przez Interfax-Ukraina.

18 lutego doszło do 66 naruszeń, a w sobotę do godziny 18.00 - 98 naruszeń - wymieniał. Było to 95 ostrzałów, w tym 86 z uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie - poinformował. Od początku doby dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło, a czterech zostało rannych.

Ukraina. Dwóch żołnierzy zginęło, czterech rannych w Donbasie

"Cynizm ostrzałów polega na tym, że przede wszystkim prowadzone są z miejscowości. Artyleria przeciwnika prowadzi ogień, zasłaniając się cywilami" - kontynuował. Zapewnił, że ukraińskie siły nie prowadzą ostrzału w kierunku cywilnej ludności.

W sobotę 19 lutego grupa deputowanych i zagranicznych dziennikarzy znalazła się pod ostrzałem w Donbasie na wschodzie Ukrainy - poinformowała w rzeczniczka rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu Julija Palijczuk. Ewakuowano ich do schronu, nikt nie został ranny.

Przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko poinformował, że pod ostrzałem moździerzowym w Donbasie znalazł się szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, grupa deputowanych i 25 zagranicznych dziennikarzy.

- Dziennikarze CNN, FOXnews, "Washington Post", "New York Times", Voice of America i innych światowych mediów mogli naocznie przekonać się, kto w rzeczywistości przygotowuje się do ofensywy na pokojową Ukrainę, a kto przygotowuje się do obrony - przekazał Heraszczenko.

RadioZET.pl/ z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)